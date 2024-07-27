سفير إيران يُعلن.. هل من حرب ستضرب لبنان؟

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- أولاً، لا نتوقع شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.- ثانياً، لا نريدها لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.- ثالثاً، لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى، ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن ‎المقاومة".