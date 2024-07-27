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لبنان

سفير إيران يُعلن.. هل من حرب ستضرب لبنان؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 16:14
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 كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني عبر منصة "اكس": "بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت اللاءات التلاث تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على ‎لبنان والمنطقة:
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- أولاً، لا نتوقع شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

- ثانياً، لا نريدها لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.

- ثالثاً، لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى، ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن ‎المقاومة".
 
 
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