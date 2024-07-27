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لبنان

واشنطن بعد هجوم مجدل شمس: دعمنا لإسرائيل ضدّ "حزب الله" لا يتزعزع

Lebanon 24
27-07-2024 | 16:53
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نددت الولايات المتحدة، السبت، بالهجوم الصاروخي الذي طال بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل، السبت، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.

ودان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "الهجوم المروّع الذي قُتل فيه أطفال كان يلعبون كرة القدم"، وقال: "قلوبنا مع إلىعائلات من فقدوا أحباءهم، ونصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى".
 
وأكمل: "لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها، كما شهد العالم اليوم، وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الهجمات المروعة على طول الخط الأزرق".
 
وختم: "إن دعمنا لإسرائيل لا يتزعزع، بما في ذلك ضد جميع التنظيمات التي تدعمها إيران وخصوصاً حزب الله اللبناني".
 
 
 
 
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