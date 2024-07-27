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لبنان
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
Lebanon 24
27-07-2024
|
17:18
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صدرت نتائج الإمتحانات الرسمية لدورة العام 2024 لفروع شهادة الثانوية العامة، وذلك على النحو التالي:
نتائج الإنسانيات... للإطلاع عليها
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نتائج العلوم العامة.. للإطلاع عليها
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نتائج الإقتصاد والإجتماع.. للإطلاع عليها
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نتائج علوم الحياة.. للإطلاع عليها
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