رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية

صدرت نتائج الإمتحانات الرسمية لدورة العام 2024 لفروع شهادة الثانوية العامة، وذلك على النحو التالي:

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