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لبنان

قصفٌ يطال 7 مناطق لبنانية.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
28-07-2024 | 00:09
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، شنّ غارات وهجمات جديدة على 7 مناطق مُختلفة في عمق وجنوب لبنان.
 
وذكر جيش العدو أنه استهدف مخازن أسلحة في مناطق الشبريحا - برج الشمالي، البقاع، رب ثلاثين، الخيام وطيرحرفا.
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في غضون ذلك، أفادت المعلومات بأنَّ جيش العدو استهدف مبنى سكنياً في بلدة طاريا البقاعيّة بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل من دون وقوع إصابات.
 
أما في ما خصّ غارة البرج الشمالي، فقد أفيد بأنها أسفرت عن إصابات طفيفة، في حين أن الضربة التي طالت الشبريحا لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
كذلك، فإن القصف الذي طال بلدتي كفركلا والخيام لم يؤد إلى إصابات، بحسب ما ذكرت المصادر الميدانية. 
 
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