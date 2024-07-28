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لبنان

زيارة ضعيفة شعبياً

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2024 | 01:30
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علّقت مصادر مطلعة على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى جزين بالقول إن "الزيارة كانت ضعيفة جداً على المستوى الشعبي اذ لم يحضرها الا بضع مئات من المواطنين المقربين من "التيار".
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وقالت المصادر إن مهرجانات "التيار" الجزينية كانت تضم عادة عدداً كبيراً جداً من المواطنين، لكن هذا لم يحصل بالرغم من أن الزيارة حصلت يوم السبت وليس خلال أيام الاسبوع، وهذا ما كان واضحاً ومُلاحظاً لدى الجميع.
وتعتقد المصادر أنّ الخلافات العونية الداخلية في جزين والتي تعمقت في الأشهر الاخيرة ادت الى هذا الضعف الشعبي، إذ أنَّ عدداً كبيراً من مناصري باسيل وعون باتوا يائسين من حصول أي تغيير حقيقي لصالح حزبهم في المنطقة ففضلوا الانكفاء.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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