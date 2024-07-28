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لبنان

ماذا تشهد مراكز "الأمن العام"؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2024 | 01:45
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عُلم أن أعداداً كبيرة من المواطنين باتت تتوافد إلى مراكز المديرية العامة للأمن العام بغية تقديم طلبات انتساب في إطار دورة التطويع التي أعلنت عنها المُديرية مؤخراً.
 
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مصدرٌ في الأمن العام قال لـ"لبنان24" إنَّ الدورة مستمرة وهناك إقبال كبيرٌ عليها من قبل الشباب، مشيراً إلى أنه سيُصار تباعاً الإعلان عن كافة المراحل المقبلة تباعاً ضمن بياناتٍ رسمية ستصدر عن المديرية.
 
في المقابل، أعربَ مصدر أمنيّ سابق عن أمله في أن تسلك الدورة الجديدة طريقها بسلاسة خصوصاً أنها تكشف عن تمسُّك الشباب بالانتماء إلى الدولة اللبنانية وأجهزتها.
 
وقال: "يجب على الشبان من كافة الطوائف التقدم للانتساب إلى الدولة على الرغم من كل الضغوطات المالية والمعيشية، فالفراغ ضمن المؤسسات خطير جداً".
 
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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