منطقة تجمع "المستقبل" وبهاء الحريري

بعد زيارة السيد بهاء الحريري إلى إقليم الخروب قبل نحو أسبوعين تقريباً ولقائه وفوداً من البلدات هناك، لوحظ قيام جهاتٍ مقربة من تيار "المستقبل" بالإعلان عن إطلاق مشاريع تنموية ضمن هذه المنطقة.

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"تزامن" الأمرين معاً وصفته مصادر مطلعة على أجواء "التيار" بأنه "غير مقصود"، موضحة أنَّ منطقة إقليم الخروب تجمع جميع الأطياف فلكل جهة توجهاتها، وأضافت: "إن تيار المستقبل وعبر جهاتٍ مرتبطة به، يسعى لتوسعة النشاط الإجتماعي والإنمائي منذ فترة طويلة، وبالتالي لا علاقة لهذا الأمر بأي زيارة كانت، لا من قريب ولا من بعيد".