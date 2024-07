يُصنع في مختبرات سرية في لبنان.. إحذروا هذا المُخدر القاتل

تطرّق "لبنان24" مؤخراً إلى خطر كبير يُهدد المجتمع اللبناني وهو انتشار مخدر الـ Crystal Meth الذي يُسمى أيضا بـ "تينا" بشكل مُخيف في صفوف الشبان من عمر 17 عاما وما فوق، خاصة وانه يُمكن الحصول عليه بسعر زهيد لا يتعدى الـ 100 ألف ليرة.

وتبين أنّ المصدر الأساسي لهذا النوع من المخدر كان في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، حيث كان يتم بيعه، ولكن بعد مداهمة وتفتيش"هنغار شاتيلا" من قبل الجيش في شهر أيار الماضي لم يعد أحد يعلم إلى أين انتقل بيع "الكريستال ميث"، علماً أن هذا المخدر يضرب مراكز مهمة في الدماغ ويحتاج لفترة طويلة جدا للإقلاع عنه وقد يؤدي إلى الوفاة.

ومُتابعة للموضوع، كشفت الخبيرة الاستاذة جانيت رياشي عبر "لبنان24" ان "مخدر "الكريستال ميث" تتم صناعته في لبنان في مُختبرات سرية ويُمكن الحصول على مواد التصنيع من خلال أطباء أو صيدليات أو حتى مستشفيات او من خلال مستوردين لديهم رخصة للحصول على مواد طبية لأنه يُستخدم أصلا في علاج بعض الحالات المرضية".

وأشارت رياشي إلى ان تركيبة المخدر هي up and down وهي نموذج موجود في أميركا تحت اسم speed يعني بكلام اوضح هو مخدر الزومبي، ويتكوّن من مادة منشطة MDMA ومادة fentanyl، مع الإشارة إلى ان هاتين المادتين مفعولهما مُعاكس لبعضهما.

وحذرت رياشي من ان "كل انواع المخدرات العالمية المصنعة أصبحت موجودة في لبنان"، مُشيرة إلى ان "الأخطر من ذلك ان المنظمات الدولية ترفض مساعدة المُدمن والدولة اللبنانية لا تملك المال للمُساعدة على علاج الإدمان".

ولفتت رياشي إلى ان "المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشباب دفعته للجوء الى المخدرات المُصنعة التي بدأت تضرب المجتمع اللبناني".