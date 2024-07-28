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لبنان

هذا آخر ما كُشف عن "الدولار المزور"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2024 | 03:45
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نفى مرجع إقتصادي وإحصائي وجود أي معلومات أو بيانات عن كمية الدولارات المزورة داخل لبنان، باعتبار أن هذا الأمر لا يمكن ضبطه بسهولة.
 
 وإذ ذكّر المرجع أن القوى الأمنية مسؤولة عن ضبط هذه الدولارات، أشار إلى أنَّه من الضروري تكثيف الجهود وتعميم إرشادات علنية داخل لبنان بهدفِ إحاطة المواطنين علما بكيفية اكتشاف الدولار المزور من الصحيح، وذلك تفادياً لأي "فخ" ينصبه الناشطون في مجال الإحتيال.
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وسبق أن نشر "لبنان24" تقريراً قال فيه إن عصابات الترويج للعملات المزورة كثفت أنشطتها بقوة.
 
وبشكلٍ دوري، باتت أنباء توقيف القوى الأمنية لمروجي العملات تبرزُ بشكل لافت، فيما تبين أن هناك متورطين بتلك الشبكات، منهم سوريون وفلسطينيون ولبنانيون، كانوا شركاء سابقاً في عمليات التلاعب بالدولار في السوق الموازية.
 
وخلال الآونة الأخيرة، توافرت معلومات لدى المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية عن قيام شخصٍ مجهول الهوية بترويج عملة مزورة في مدينة النبطية. وبعد الرصد والمتابعة من عناصر المديرية، تمّ تحديد هوية الشخص الذي يقوم بعملية الترويج ويدعى "ع.غ" (سوري الجنسية)، وقد تم توقيفه وضبط بحوزته مبلغ من المال المزور وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص، وأحيل إلى مكتب الجرائم المالية.
 
وعلِم "لبنان24" من مصدرٍ في أمن الدولة بالنبطية أنَّ السوري تمكن من تهريب أموال مزورة لدى محلات التجار في النبطية من فئة الـ50 والـ100 دولار المزورة، وأعادت أمن الدولة سحبها من السوق.
 
ووصفت المصادر عملية توقيف السوري المذكور بـ"الصيد الثمين"، حيث جنّبت التجار والمواطنين مخاطر الحصول على دولارات مزوّرة أفيد كثيراً عن انتشارها في أوساط السوق.
 
كذلك، تقول المصادر إنَّ "السوري اعترف بشبكة كبيرة تضمه وزملاء له ينشطون في صيدا وجزين وبيروت"، موضحة أن "بعض مروجي العملات المجزورة لديهم نشاطٌ أيضاً على صعيد نقل المخدرات بين مناطق مختلفة".
 
وبحسب المعلومات، فإنه جرت سابقاً عملية توقيف شبكة لترويج العملة المزورة تنتقلُ بين النبطية ودير الزهراني، في حين أن هناك شبكات أخرى ما زالت موضوعة تحت الرصد الأمني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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