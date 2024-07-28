Advertisement

لبنان

بعد هجوم مجدل شمس.. بيان أممي مشترك: لوضع حدّ لتبادل إطلاق النار

Lebanon 24
28-07-2024 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1227444-638577537615681330.jpg
Doc-P-1227444-638577537615681330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيان استنكاري مشترك بعد مقتل المدنيين في مجدل شمس.
 
وجاء في البيان: "نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس، يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات".
Advertisement
 
وتابع: "نحض الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار الذي قد يشعل صراعاً أوسع نطاقاً من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها".
 
وأضاف: "تجري "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2024-07-28
14:25 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:08 | 2024-07-28
14:00 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24