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لبنان
بعد هجوم مجدل شمس.. بيان أممي مشترك: لوضع حدّ لتبادل إطلاق النار
Lebanon 24
28-07-2024
|
01:52
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صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيان استنكاري مشترك بعد مقتل المدنيين في مجدل شمس.
وجاء في البيان: "نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس، يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات".
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وتابع: "نحض الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار الذي قد يشعل صراعاً أوسع نطاقاً من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها".
وأضاف: "تجري "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل"
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