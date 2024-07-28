عن "حزب الله".. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ من مجدل شمس

زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، صباح اليوم الأحد، منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وذلك عقب الهجوم الذي طالها أمس السبت، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح.

Advertisement

ووصل غالانت إلى مجدل شمس برفقة رئيس مجلس المنطقة دولان أبو صالح وقائد لواء "جولاني" العميد يائير بلاي، وهناك كانت جولة على مسرح الهجوم.

وفي تصريحٍ له، قال وزير الدفاع الإسرائيلي مُعلقاً على ما حصل: "هذا حادث صعب للغاية ومؤلم جداً لهؤلاء الأطفال. لتعلموا أن البلد كله معكم والجيش كذلك".

وأكمل: "أطلبُ منكم أن تنقلوا إلى العائلات باسمي وباسم المؤسسة الأمنية بأكملها تعاطفنا معهم في هذا الحادث الصعب الذي يمُثل مأساة رهيبة".

وختم: "حزب الله هو المسؤول عن هذه الضربة وسيدفع الثمن".