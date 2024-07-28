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لبنان

بالصور والأسماء.. هؤلاء هم قتلى هجوم مجدل شمس

Lebanon 24
28-07-2024 | 02:27
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نشرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الأحد، أسماء 11 من أصل 12 طفلاً قتلوا الليلة الماضية جرّاء الهجوم الذي طال بلدة مجدل شمس في الجولان السّوري المُحتل. 
 
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة أنهُ سيجري تشييع القتلى اليوم الأحد في البلدة عند الساعة 11.00 صباحاً. 
 
وفي ما يلي أسماء 11 من القتلى وأعمارهم:
 
1- فجر ليث أبو صالح (16 عاماً)
 
2- أمير ربيعة أبو صالح (16 عاماً)
 
3- حازم أكرم أبو صالح  (15 عاماً)
 
4- جون وديع إبراهيم  (13 عاماً)
 
5- إيزيل نشأت أيوب (12 عاماً)
 
6- فينيس آدهم صفدي (11 عاماً)
 
7- يزن نايف أبو صالح (12 عاماً)
 
8- ألما أيمن فخر الدين (11 عاماً)
 
9- ناجي طاهر حلبي (11 عاماً)
 
10- ميلار معضاد الشعار (10 سنوات)
 
11- ناظم فخر صعب (14 عاماً)
 

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