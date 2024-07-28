بالصور والأسماء.. هؤلاء هم قتلى هجوم مجدل شمس

نشرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الأحد، أسماء 11 من أصل 12 طفلاً قتلوا الليلة الماضية جرّاء الهجوم الذي طال بلدة مجدل شمس في الجولان السّوري المُحتل.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيليّة أنهُ سيجري تشييع القتلى اليوم الأحد في البلدة عند الساعة 11.00 صباحاً.

وفي ما يلي أسماء 11 من القتلى وأعمارهم:

1- فجر ليث أبو صالح (16 عاماً)

2- أمير ربيعة أبو صالح (16 عاماً)

3- حازم أكرم أبو صالح (15 عاماً)

4- جون وديع إبراهيم (13 عاماً)

5- إيزيل نشأت أيوب (12 عاماً)

6- فينيس آدهم صفدي (11 عاماً)

7- يزن نايف أبو صالح (12 عاماً)

8- ألما أيمن فخر الدين (11 عاماً)

9- ناجي طاهر حلبي (11 عاماً)

10- ميلار معضاد الشعار (10 سنوات)

11- ناظم فخر صعب (14 عاماً)