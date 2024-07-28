هذه آخر رسالة إسرائيلية إلى "حزب الله".. إقرأوا ما جاء فيها

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً رسمياً، دانت فيه ما وصفته بـ"المجزرة التي نفذها حزب الله في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، السبت"، مشيرة إلى أنّ ما الهجوم الذي حصل يُشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

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ووصف البيان حزب الله بـ"المنظمة الإرهابية التي تتعمّد الإعتداء على المدنيين"، مُعلناً أنَّ "تل أبيب ستردُّ على المجزرة".

وذكر البيان أنّ "الطريقة الوحيدة لمنع الحرب والتي ستكون مُدمرة أيضاً للبنان، هي إجبار حزب الله على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وهذه هي اللحظة الأخيرة للقيام بذلك دبلوماسياً".