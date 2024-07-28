البطريرك الراعي: على السياسيين تحمل مسؤولية خراب البلاد ومؤسساته

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تمنى البطريرك الراعي في عظة الاحد من السياسيين المعرقلين لانتخاب رئيس للجمهورية ان يصغوا الى صوت الله ويتخذوا قرارا صائبا لإنقاذ البلاد.ودعا السياسيين واحدا واحدا الى تحمل مسؤولية خراب البلاد ومؤسساته، مشيرا الى أن باتخاذهم قرار شجاع سيدركون خطأهم بحق الشعب.وأضاف: "لنصلي من اجل توبة المسؤولين السياسيين عن تعطيل انتخاب رئيس لغاية سيئة في نفوسهم".وعن ما حصل في الألعاب الأولمبية، قال: "المشهدية الحقيرة والمعادية للسيد المسيح التي ظهرت في الالعاب الاولمبية يا للانحطاط انها علامة حقد على المسيح وندعو ابناءنا المؤمنين لصلاة التكفير".اسف الراعي لقرار نقل مؤسسة الاونيسكو مكتبها من بيروت الى عمان وعلم ان قرار النقل معلق"، راجيا الرجوع عن القرار.