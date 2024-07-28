Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات تلقي القبض على مروّج مخدّرات في حيّ السلّم

Lebanon 24
28-07-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1227505-638577633314403096.jpeg
Doc-P-1227505-638577633314403096.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة حي السّلّم.
Advertisement
على الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصلّت شعبة المعلومات إلى معرفة هويته ويدعى:
- ح. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
بتاريخ 09- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من محلة بئر حسن. بتفتيشه والدراجة تم ضبط:
- مسدس حربي مع ممشط
- /36/ كيسًا من مادة الفرعون لون بني
- /46/ كيسًا من مادة الفرعون لون زهر
- /37/ حبة من مادة eskaneve
- /14/ طبة بلاستيكية من مادة الباز
- /11/ كيسًا من مادة الحشيشة
- /60/ حبة من مادة carisol
- /60/ حبة من مادة tramadol
- /6/ حبات من مادة lasa
- كيسَين من مادة السالفيا
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة حي السلم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2024-07-28
14:41 | 2024-07-28
14:25 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:08 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24