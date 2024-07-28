موجّه ضد إسرائيل.. تحذيرٌ إيراني عاجل يخصّ لبنان!

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل من "أي مغامرة جديدة" ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في الجولان.



وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنّ "أي هجوم إسرائيلي متهور ضد لبنان يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق عدم الاستقرار وانعدام الأمن والحرب في المنطقة".

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