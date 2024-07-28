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لبنان

عودة: البرّ فعل إلهي غائب عن ضمائر مسؤولي هذا البلد

Lebanon 24
28-07-2024 | 05:09
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إعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في عظة الأحد أنه "كم ينقص هذا البلد أبرار يحكمونه بالعدل والإستقامة والإنصاف والصدق".

وقال عودة: "أسبوع يفصلنا عن ذكرى فاجعة مست كل بيت بيروتي وما زلنا ننتظر كشف الحقيقة وإحقاق العدالة عل ذلك يثلج بعض الشيء القلوب الدامية ويريح النفوس المعذبة. كم يلزمنا أبرار يقفون في وجه الظلم والتسلط واستباحة البلد ودستوره، وفي وجه تفتيت الدولة وتفريغ مؤسساتها، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وقريبا غيرها، عوض العمل على انتشالها من تحت ركام الفساد والغبن".
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وأشار عودة إلى أن "البر فعل إلهي غائب عن ضمائر مسؤولي هذا البلد، عساهم يجدون الطريق نحوه حتى ينهض الكل، ويعود البلد ملاذا آمنا لأبنائه".
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