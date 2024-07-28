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لبنان

في البداوي.. إلقاء قنبلة بالقرب من منزل صاحب أكبر سلسلة محطات وقود في الشمال!

Lebanon 24
28-07-2024 | 05:06
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أقدم احد الاشخاص من آل "ج" في منطقة جبل البداوي، فجر اليوم الاحد، على رمي قنبلة يدوية بالقرب مولدات اشتراك ومنزل المدعو "ج.ع" صاحب اكبر سلسلة محطات وقود في الشمال، كما اطلق النار من سلاح حربي في الهواء من دون وقوع اصابات، ثمّ فر هارباً الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المصادر، سبب ما حصل عائد الى محاولة الضغط لاسقاط دعوة رفعها الاخير ضد أحد اقارب الأول. 

والتحقيقات قائمة في الفصيلة المعنية.
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