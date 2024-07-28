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لبنان

تحسباً لرد إسرائيلي.. هل أخلى "حزب الله" بعض مقراته؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 06:13
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أفادت وكالة "رويترز" بأن "حزب الله" أخلى بعض مقراته في شرق وجنوب لبنان تحسبا لرد إسرائيلي.


وكانت "الخارجية الإسرائيلية" قد لفتت في بيان سابق اليوم، الى ان "الطريقة الوحيدة لمنع الحرب هي إجبار حزب الله على تنفيذ القرار 1701".
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