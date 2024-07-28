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لبنان

وزير الزراعة التقى نظيره السوداني واكد عمق العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
28-07-2024 | 06:51
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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في بيروت، نظيره السوداني المهندس ابو بكر البشير، والمدير العام لمنظمة (اكساد) التابعة لجامعة الدول العربية المهندس ناصر الدين العبيد ووفد سوداني، ضم كبار المسؤولين والوزارء المفوضين في الولايات، والقائمة باعمال السفارة السودانية في بيروت بالاضافة الى عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة اللبنانية.
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واكد الحاج حسن أمام الوفد،  أن "استعادة الاستقرار في السودان هو حاجة عربية لامننا الغذائي ومصلحة قومية" .

واضاف: "إن السودان بزراعته يشكل سلة العرب الغذائية"، مشيراً الى ان "الدور الذي تقوم به منظمة اكساد  ساهم ويساهم بتذليل العقبات امام التعاون العربي الزراعي"، مشددا على "رغبة لبنان بتعزيز التعاون الزراعي مع الخرطوم" .
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