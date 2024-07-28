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لبنان

حامل بالشهر الثالث.. آيات مفقودة فهل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 07:34
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عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: آيات حسن العزيز (مواليد عام 1987، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 23/07/2024 منزل ذويها الكائن في بلدة شمسطار، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها مُتأهّلة، وحامل في الشّهر الثالث.
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وطلبت المديرية في بيانها من الذين شاهدوا المفقودة أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 08/330678، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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