29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حامل بالشهر الثالث.. آيات مفقودة فهل تعرفون عنها شيئاً؟
Lebanon 24
28-07-2024
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: آيات حسن العزيز (مواليد عام 1987، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 23/07/2024 منزل ذويها الكائن في بلدة شمسطار، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها مُتأهّلة، وحامل في الشّهر الثالث.
Advertisement
وطلبت المديرية في بيانها من الذين شاهدوا المفقودة أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 08/330678، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
17:18 | 2024-07-27
27/07/2024 05:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت الملاحة الجوية في لبنان؟ وزير الأشغال يكشف
Lebanon 24
هل توقفت الملاحة الجوية في لبنان؟ وزير الأشغال يكشف
16:12 | 2024-07-27
27/07/2024 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024؟ تعرفي عليها
Lebanon 24
من هي ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024؟ تعرفي عليها
02:22 | 2024-07-28
28/07/2024 02:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تكشف نقطة إطلاق صاروخ ضربة "مجدل شمس".. الجيش الإسرائيلي ينشرها!
Lebanon 24
صورة تكشف نقطة إطلاق صاروخ ضربة "مجدل شمس".. الجيش الإسرائيلي ينشرها!
15:28 | 2024-07-27
27/07/2024 03:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
Lebanon 24
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
16:45 | 2024-07-27
27/07/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2024-07-28
سلسلة إتصالات لميقاتي لمتابعة الأوضاع الطارئة: لوقف شامل لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701
14:54 | 2024-07-28
جنبلاط يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء مجدل شمس
14:41 | 2024-07-28
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:25 | 2024-07-28
عشرات المطلوبين في قبضة الجيش.. هذه التهم موجّهة إليهم
14:19 | 2024-07-28
إلغاء رحلة من تركيا إلى بيروت
14:19 | 2024-07-28
الرئيس العراقي اتصل بجنبلاط معزياً
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
28/07/2024 21:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
28/07/2024 21:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
28/07/2024 21:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24