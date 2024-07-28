حامل بالشهر الثالث.. آيات مفقودة فهل تعرفون عنها شيئاً؟

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عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: آيات حسن العزيز (مواليد عام 1987، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 23/07/2024 منزل ذويها الكائن في بلدة شمسطار، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها مُتأهّلة، وحامل في الشّهر الثالث.وطلبت المديرية في بيانها من الذين شاهدوا المفقودة أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 08/330678، للإدلاء بما لديهم من معلومات.