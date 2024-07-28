بو حبيب استبعد أن يكون "حزب الله" نفذ هجوم مجدل شمس.. هذا ما قاله

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في تصريحات لراديو "بي بي سي" وعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، "رفض الجمهوريّة اللبنانية لاستهداف المدنيين في أي بقعة من بقاع العالم، سواء أكانت في قطاع غزة أو لبنان أو إسرائيل، وإدانتها لأي طرف يستهدف المدنيين".واستبعد "فرضية ان يكون حزب الله قد نفذ الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل لكونه منذ بدء النزاع في الجنوب لم يستهدف مواقع مدنية بل عسكرية فقط".وتوقع أن تكون ضربة مجدل شمس "من تنفيذ منظمات أخرى أو خطأ إسرائيليا أو خطأ من حزب الله"، داعيًا إلى "إجراء تحقيق دولي او عقد اجتماع للجنة الثلاثية عبر اليونيفيل لمعرفة حقيقة الأمر".ودعا إلى "التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 من الجهتين"، مشددا على أن "هجومًا كبيرًا من إسرائيل على لبنان سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليمية".