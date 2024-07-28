غضب شديد وهرج ومرج في محيط مستشفى طرابلس.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مستشفى طرابلس الحكومي ومحيطها شهدت حالة من الغضب والهرج والمرج لدى توجه عشيرة آل كنجو لاستلام جثمان الطفل "رجب كنجو"، ابن العامين الذي توفي منذ حوالي الاسبوع اثر تعرضه لحادثة سقوط من شرفة منزله في منطقة العيرونية حي الدنكور.وكان الاطباء الشرعيين قد اعطوا تقاريرهم بأن جثة الطفل قد تعرضت للاغتصاب، ليتم توقيف كل من الاب والام وعم الطفل، ليعاد لاحقاً الكشف على الجثة من اطباء شرعيين جدد ويتبين ان لا اثار لاغتصاب على جسد الطفل، ليتم اخلاء سبيل كل الموقوفين.وتأتي حالة الغضب من قبل عشيرة الطفل على اثر التقارير الى اعطيت من قبل الاطباء الشرعيين في المرة الاولى والتي اثارت ضجة اعلامية هزت منطقة الشمال وجرى توقيف عائلة الفقيد قيد التحقيق وحجز جثة الطفل للكشف عليها ليتم تسليم الجثة اليوم لذويه، وسط غضب شديد ومطالبة بمحاسبة الاطباء وانزال اشد العقوبات بحقهم لما تسببوا به من اذى لعشيرة الطفل ككل.وعلم ان جثمان الطفل سيوارى الثرى في مدافن العيرونية، وسط اطلاق نار كثيف وحالة من الغضب والاستنكار الشديد.