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لبنان

جنبلاط تلقى اتصالا من الخطيب معزياً بشهداء مجدل شمس

Lebanon 24
28-07-2024 | 08:42
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تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدّم له التعازي بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
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