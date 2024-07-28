جنبلاط تلقى اتصالا من الخطيب معزياً بشهداء مجدل شمس

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي قدّم له التعازي بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

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