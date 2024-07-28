"ما يجري في الجنوب يؤلم الجميع"... ملكة جمال لبنان توجه رسالة إلى اللبنانيين والعرب

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توجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024 في أمسية لم تخلُ من الأخبار العاجلة حول خطورة الوضع الأمني عند حدود البلاد الجنوبية.وبعد لحظات من تتويجها، أعربت كوسا، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن سعادتها بفوزها باللقب، لكنها تحدثت أيضا عن الوضع الأمني وأبدت ثقتها في صمود اللبنانيين.وقالت: "لم أستوعب حتى اللحظة ما حصل معي".وتابعت: "رسالتي تتمحور حول الاهتمام بالصحة النفسية للبنانيين، وللمرأة اللبنانية خصوصا، في هذه الظروف التي تحيط العالم. تعتبر الصحة النفسية أولوية في حياة البشر لكونها جزءا أساسيا من الصحة العامة، فكما أن لجسمنا الحق علينا، الأمر ينطبق أيضا على النفس والروح".وقالت: "سأحمل رسالتي إلى العالم، وسأتحدث عن صمود اللبنانيين في وجه الصعاب وخلق التحديات من أجل إعادة الصورة الجميلة لبلادي".وأردفت: "كنا أنا وزميلاتي فخورات في الأمسية التي حملت شعار تمكين المرأة بحضور مجموعة من السيدات الناجحات، كل في اختصاصها".وعن تزامن تتويجها مع تهديدات طالت لبنان، قالت: "ما يجري في جنوب لبنان يؤلم جميع اللبنانيين على حد سواء".وأضافت: "تسلمت التاج من زميلتي ابنة بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان، وأنا من شمال البلاد، تحديدا من بلدة رحبة في قضاء عكار شمالي مدينة طرابلس. لعل هذه المصادفة أمانة تتنقل بين اللبنانيين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال".وكوسا من سكان منطقة كسروان في المتن الساحلي لجبل لبنان، وتحمل شهادة ماجستير بالعلاج النفسي، ودرست بين جامعتي البلمند وسيدة اللويزة.وتابعت: "أنا فتاة وحيدة في أسرتي بين شابين، تلقيت التشجيع من والديّ وأقاربي".وتعتقد أحدث ملكة جمال للبنان أن "عليّ مسؤولية كبيرة آمل أن أكون بمستواها، ووعدت بالمثابرة على تعزيز شخصية المرأة اللبنانية وتوطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، والتدريب الدائم على حسن اللياقة والتحدث وثقل الثقافة".وختمت حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "رسالتي إلى اللبنانيين والعرب، عليكم الاهتمام بالصحة النفسية من أجل مستقبل أفضل".