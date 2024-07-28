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لبنان

بمسابقة التنس... فوز تاريخي للبنان في أولمبياد باريس!

Lebanon 24
28-07-2024 | 08:54
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حقق اللبناني بنجامين حسن فوزاً تاريخياً للبنان بمسابقة التنس في أولمبياد باريس.

وفاز حسن على لاعب منتخب الولايات المتحدة كريستوفر اوبانكس.
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