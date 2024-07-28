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لبنان
عن مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.. مصر تصدر بياناً تحذيرياً
Lebanon 24
28-07-2024
|
09:14
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أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما ناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
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كما جددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، حذر من أن شن إسرائيل أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في أعقاب مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ في مجدل شمس، اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاقه.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بو حبيب قوله: "طلبنا من واشنطن حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة، فيما طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله".
لبنان
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