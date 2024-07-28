صفارات الإنذار دوت في شتولا.. هذا ما استهدفه "الحزب" هناك

اعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم انه استهدف تجمعا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا ومحيطها، مؤكداً تحقيق إصابات.





زكان الجيش الإسرائيلي قد اشار الى ان صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي.

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