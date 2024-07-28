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لبنان

بكمين على طريق الكنيسة.. الجيش يوقف مهربي أشخاص

Lebanon 24
28-07-2024 | 10:22
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش، بكمين على طريق بلدة الكنيسة، مهربي اشخاص سوريين من سوريا واليها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



وتم نقلهم الى احد المراكز العسكرية للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء المختص.
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