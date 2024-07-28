أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت، من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح الغد 29 تموز 2024.
توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز-- توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
08:30 صباحًا-- 22:00 بيروت لندن ME204
08:45 صباحًا-- 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
06:00 صباحًا-- 02:50 بيروت الدوحة ME435
07:05 صباحًا-- 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 صباحًا-- 02:15 بيروت دبي ME431
06:35 صباحًا-- 21:15 بيروت جدة ME369
يشار الى ان كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.