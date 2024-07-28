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لبنان

بيان مهم لـ"طيران الشرق الأوسط".. تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت

Lebanon 24
28-07-2024 | 10:28
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت، من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح الغد 29 تموز 2024.
 

توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز-- توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
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08:30 صباحًا-- 22:00 بيروت لندن ME204

08:45 صباحًا-- 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

06:00 صباحًا-- 02:50 بيروت الدوحة ME435

07:05 صباحًا-- 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 صباحًا-- 02:15 بيروت دبي ME431


06:35 صباحًا-- 21:15 بيروت جدة ME369

يشار الى ان كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.
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