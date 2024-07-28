أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت، من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح الغد 29 تموز 2024.



توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز-- توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

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08:30 صباحًا-- 22:00 بيروت لندن ME204



08:45 صباحًا-- 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226



06:00 صباحًا-- 02:50 بيروت الدوحة ME435



07:05 صباحًا-- 20:55 بيروت الدمام ME443



06:10 صباحًا-- 02:15 بيروت دبي ME431





06:35 صباحًا-- 21:15 بيروت جدة ME369



يشار الى ان كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة. توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز-- توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة08:30 صباحًا-- 22:00 بيروت لندن ME20408:45 صباحًا-- 22:30 بيروت كوبنهاغن ME22606:00 صباحًا-- 02:50 بيروت الدوحة ME43507:05 صباحًا-- 20:55 بيروت الدمام ME44306:10 صباحًا-- 02:15 بيروت دبي ME43106:35 صباحًا-- 21:15 بيروت جدة ME369يشار الى ان كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.