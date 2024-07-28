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لبنان

وزير إسرائيلي سيطلب الليلة إعلان الحرب على لبنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:00
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لا يزال حدث الضربة الصاروخية على بلدة مجدل الشمس في الجولان المحتل الحدث الاساسي في الداخل الإسرائيلي مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته الرد وبشكل مؤثّر على "حزب الله"، بعد اتهامه بمسؤوليته عن الضربة، في وقت نفى "الحزب" هذا الامر.
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في السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وزير الأمن إيتمار بن غفير سيطالب الليلة الحكومة الإسرائيلية المصغرة بهجوم واسع على لبنان.

وأشار في تصريح له إلى أن "القبول بتسوية مع "حزب الله" سيؤدي لتعزيز قوته".

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