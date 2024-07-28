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لبنان

توسع رقعة النيران في خراج قبعيت... وصرخات من أهالي البلدة

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:12
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توسعت رقعة النيران  داخل خراج بلدة قبعيت لليوم الثالث على التوالي ووصلت منذ قليل الى خراج بلدة حبشيت المجاورة بعد ان قطعت الوادي الذي يفصل بين البلدتين. وقد اتى الحريق الهائل على مساحات شاسعة من الاراضي الحرجية و الزراعية ونتج عنه عدة اصابات في صفوف المتطوعين في فريق المستجيب الاول والدفاع المدني والجيش وجمعية "درب عكار"، حيث عمل الصليب الاحمر - فرع حرار على اسعافهم ونقلهم الى مستشفى الحبتور، هذا وقد تدخلت مروحيات تابعة لسلاح الجو في الجيش من اجل اخماد النيران، ولكن سرعة الرياح وكثافة الاشجار في تلك المنطقة جعلت من اخماد النيران امراً معقداً نسبياً والمخاوف من وصول الحريق الى المنازل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار.
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وقد اطلق اهالي البلدتين الصرخات العديدة لتوحيد الجهود في القضاء على النار التي لا تزال السنتها ترتفع لعشرات الامتار، ومنذ ساعات الصباح الاولى عمد اتحاد بلديات جرد القيطع الى تفعيل غرفة عملياته المشتركة من اجل التنسيق بين كافة الجهات لا سيما بينه وبين الجيش والدفاع المدني و الصليب الاحمر و مستشفى خلف الحبتور من باب الاستعداد لأي تحول قد يحصل جراء هذا الحريق الكبير.
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