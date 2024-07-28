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لبنان

حالات اختناق في طرابلس بسبب حريق.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:19
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شبَّ حريق داخل محل لبيع الكرتون في منطقة التبانه - شارع سوريا مقابل صيدلية الحياة في طرابلس، حيث امتدت النيران الى محل ملاصق له، حسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان وعملت على اخماد النيران.
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وأشارت المعلومات إلى تسجيل حالات اختناق، حيث تعمل فرق الاسعاف على اسعاف المصابين ميدانياً.

وعُرف أن الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي.
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