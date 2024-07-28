حالات اختناق في طرابلس بسبب حريق.. إليكم ما حصل

Advertisement

شبَّ حريق داخل محل لبيع الكرتون في منطقة التبانه - شارع سوريا مقابل صيدلية الحياة في طرابلس، حيث امتدت النيران الى محل ملاصق له، حسب مندوبة "لبنان24".وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان وعملت على اخماد النيران.وأشارت المعلومات إلى تسجيل حالات اختناق، حيث تعمل فرق الاسعاف على اسعاف المصابين ميدانياً.وعُرف أن الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي.