بو حبيب: حزب الله مستعد للانسحاب إلى ما وراء الليطاني إذا أوقفت إسرائيل خروقاتها

أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى، ان "حزب الله مستعد للانسحاب إلى ما وراء الليطاني إذا أوقفت إسرائيل خروقاتها".

ولفت في حديث لـ"الحدث" الى انه "على إسرائيل التفكير كثيرا قبل توجيه ضربة للبنان".

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وأوضح بو حبيب الى ان "الضرر سيطال إسرائيل والمنطقة في حال نشوب الحرب، وليس من مصلحة إسرائيل ولبنان نشوب حرب واسعة بين الطرفين".

وشدد على ان "حزب الله سيكون إلى جانب الدولة وسندافع عن لبنان".

وتابع: "واشنطن ضد التصعيد فيما تواصل دعمها العسكري لإسرائيل".

وأكد أن "أي حرب على لبنان هي حرب على كل اللبنانيين".