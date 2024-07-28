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لبنان

ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:52
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع إشكال داخل مطار رفيق الحريري الدولي منذ قليل.
 
وأشارت المعلومات إلى أنه أثناء قيام احد المسافرين بمغادرة البلاد برفقة عائلته وقع اشكال بينه وبين عنصر عائد لأحد الأجهزة الأمنية اللبنانية، ليتم ضربه واقتياده الى التحقيق.
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بيروت

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