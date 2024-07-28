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لبنان

الحلبي استنكر مجزرة مجدل شمس: للتحلي بالحكمة ريثما يتم تحديد المسؤولين

Lebanon 24
28-07-2024 | 12:08
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إستنكر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في بيان، "المجزرة التي أصابت أهالي مجدل شمس في الجولان المحتل، والتي وقع ضحيتها إثنا عشر طفلا في مقتبل العمر، سالت دماؤهم على مذبح الوحشية والكراهية".
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وعبر عن "الحزن الشديد والألم العميق لخسارتهم"، مؤكدا مشاركته أهاليهم "بمصابهم الأليم، والتضامن معهم في هذا الفقدان الجلل".

وتقدم منهم بالتعزية، داعيا إلى "التحلي بالحكمة والوعي والصبر والثبات على الإيمان، ريثما يتم تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية، ومعاقبة من يقف خلفها ومن خطط لها ونفذها".

وختم الحلبي: "إنها ساعة للحزن والاستنكار والخشوع".
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