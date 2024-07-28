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لبنان

حريق في الضنية... هذا ما حدث

Lebanon 24
28-07-2024 | 12:13
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‎اندلع حريق داخل أرض محاذية لطريق عام سير الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
وبعد المناشدة من قبل الاهالي وصلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني وباشرت باخماد الحريق قبل امتداده.
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