حريق في الضنية... هذا ما حدث

‎اندلع حريق داخل أرض محاذية لطريق عام سير الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وبعد المناشدة من قبل الاهالي وصلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني وباشرت باخماد الحريق قبل امتداده.