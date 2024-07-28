مُدافعًا عن إسرائيل.. البيت الأبيض: "الحزب" نفّذ ضربة مجدل شمس

قال البيت الأبيض في بيان أن الهجوم على مجدل شمس نفذه "حزب الله".



وأضاف أنّه على تواصل مستمر مع الإسرائيليين واللبنانيين بعد الهجوم الأخير، مشيرًا إلى إجراء مناقشات مستمرة مع الإسرائيليين واللبنانيين منذ الهجوم على ملعب كرة قدم بالجولان.

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وأكّد البيت الابيض على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، لافتا إلى أننا "نعمل على إيجاد حل دبلوماسي ينهي الهجمات على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية". (العربية)