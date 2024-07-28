الخارجية الاردنية تحذّر من الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة

تعليقًا على التوتر الذي ارتفع منسوبه عقب ضربة مجدل شمس الاخيرة، حذّرت الخارجية الاردنية من حرب شاملة قد تقع في المنطقة.



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أضافت:" استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليمياً". (الجزيرة) واشارت الخارجية الأردنية إلى أن "التصعيد في الجنوب اللبناني قد يدفع نحو حرب إقليمية شاملة".أضافت:" استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليمياً". (الجزيرة)