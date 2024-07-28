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لبنان

الخارجية الاردنية تحذّر من الحرب الشاملة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
28-07-2024 | 13:10
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تعليقًا على التوتر الذي ارتفع منسوبه عقب ضربة مجدل شمس الاخيرة، حذّرت الخارجية الاردنية من حرب شاملة قد تقع في المنطقة.
 
واشارت الخارجية الأردنية إلى أن "التصعيد في الجنوب اللبناني قد يدفع نحو حرب إقليمية شاملة".
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أضافت:" استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليمياً". (الجزيرة)

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