مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق عدد من المناطق اللبنانية

أفادت مندوبة "لبنان24" أن عددًا من المسيرات حلّقت فوق أكثر من منطقة لبنانية مساء اليوم الاحد.وأشارت المعلومات إلى رصد تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق البقاع، وبعلبك، ورياق، والمصنع، وطاريا.