Advertisement

لبنان

مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق عدد من المناطق اللبنانية

Lebanon 24
28-07-2024 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1227631-638577972455167383.png
Doc-P-1227631-638577972455167383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أن عددًا من المسيرات حلّقت فوق أكثر من منطقة لبنانية مساء اليوم الاحد.

وأشارت المعلومات إلى رصد تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق البقاع، وبعلبك، ورياق، والمصنع، وطاريا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حرائق في شمال إسرائيل نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات وصواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
29/07/2024 01:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان وسقوط قذائف في حنيتا ويعارا بالجليل الأعلى
lebanon 24
29/07/2024 01:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 مسيرات تسللت من لبنان
lebanon 24
29/07/2024 01:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اندلاع حرائق في عدة مناطق في الشمال جراء عمليات اعتراض لصواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
lebanon 24
29/07/2024 01:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مسيرات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2024-07-28
16:49 | 2024-07-28
16:43 | 2024-07-28
16:20 | 2024-07-28
15:28 | 2024-07-28
15:24 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24