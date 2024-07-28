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لبنان

مرة جديدة.. أميركا تحذّر رعاياها من التوجه إلى لبنان

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:08
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حذّرت السفارة الأميركية مرة جديدة رعاياها بعدم التوجه إلى لبنان.
 
وأشارت في بيان أنه "وسط تصاعد التوتر في المنطقة، تقوم بعض شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في لبنان، حيث أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) أن بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تهبط في بيروت مساء 28 تموز ستهبط صباح يوم 29 تموز".
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أضاف البيان:" بحسب ما ورد تفكر شركات طيران أخرى في إجراء تعديلات مؤقتة على خطط رحلاتها أيضًا. تشجع السفارة المواطنين الأميركيين المسافرين من لبنان وإليه على مراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، وإدراك أن مسارات الرحلة يمكن أن تتغير دون سابق إنذار، ووضع خطط بديلة".
 
ختم البيان:" تذكّر السفارة الأميركية أيضًا المواطنين الأميركيين بمراجعة استشارات السفر الحالية، والتي تحث بشدة المواطنين الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى لبنان".

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