الرئيس العراقي اتصل بجنبلاط معزياً

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، مقدّماً له التعازي بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.