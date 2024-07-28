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لبنان
الرئيس العراقي اتصل بجنبلاط معزياً
Lebanon 24
28-07-2024
|
14:19
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تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، مقدّماً له التعازي بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
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