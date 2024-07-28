Advertisement

لبنان

الرئيس العراقي اتصل بجنبلاط معزياً

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1227637-638577986271623378.png
Doc-P-1227637-638577986271623378.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، مقدّماً له التعازي بشهداء بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وليد جنبلاط عن ضربة مجدل شمس: الادعاء الإسرائيلي باتهام المقاومة هو كذب
lebanon 24
29/07/2024 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط تلقى اتصالا من الخطيب معزياً بشهداء مجدل شمس
lebanon 24
29/07/2024 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيان شكل صفعة".. جنبلاط "أقرب" من وهاب
lebanon 24
29/07/2024 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ إستثنائي لجنبلاط.. وتحذيرٌ بارز بعد ضربة "مجدل شمس"
lebanon 24
29/07/2024 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

العراق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2024-07-28
16:49 | 2024-07-28
16:43 | 2024-07-28
16:20 | 2024-07-28
15:28 | 2024-07-28
15:24 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24