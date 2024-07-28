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لبنان

إلغاء رحلة من تركيا إلى بيروت

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:19
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ألغت شركة الطيران التركي، اليوم الأحد، رحلتها من إسطنبول إلى بيروت، ومن المرجح أن تكون الأسباب تخوفًا من التصعيد بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
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