إلغاء رحلة من تركيا إلى بيروت

ألغت شركة الطيران التركي، اليوم الأحد، رحلتها من إسطنبول إلى بيروت، ومن المرجح أن تكون الأسباب تخوفًا من التصعيد بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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