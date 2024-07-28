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لبنان

عشرات المطلوبين في قبضة الجيش.. هذه التهم موجّهة إليهم

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:25
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٤ مواطنين وفقًا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في بلدة سحمر – البقاع وتوقيف المواطن (ا.خ.) المطلوب لإقدامه على طعن أحد الأشخاص وإطلاق النار.
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- دهم منازل مطلوبين في منطقة التل - الهرمل، وتوقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار.
- توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة البيرة – البقاع والمواطن (م.س.) في منطقة حوش الحريمة – البقاع لإقدامهما على إطلاق النار".
أضاف البيان:" كما نفذت دوريات من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقة البقاع نتج عنها توقيف ٢٧ شخصًا لإطلاقهم النار".
 
ختم:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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