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لبنان

خلاف تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:59
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أفادت مندوية "لبنان24" بوقوع اشكال فردي بين كل من المدعو "خ.د" و "خ.ر" في مدينة الميناء كورنيش البحر في طرابلس، تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي حيث اقدم الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير وأصابه بطلق ناري في قدمه.
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وتم نقل الجريح الى إحدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم.
 
وقد أفادت المصادر أن الاشكال وإطلاق النار جاء نتيجة خلافات مادية.
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