خلاف تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في طرابلس

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أفادت مندوية "لبنان24" بوقوع اشكال فردي بين كل من المدعو "خ.د" و "خ.ر" في مدينة الميناء كورنيش البحر في طرابلس، تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي حيث اقدم الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير وأصابه بطلق ناري في قدمه.وتم نقل الجريح الى إحدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم.