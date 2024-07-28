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لبنان
إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في طرابلس.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
28-07-2024
|
15:24
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وقع خلاف فردي بين كل من المدعو "م.ا.ع" و "ف.س" على أوتوستراد المنية - مستديرة القلعة، ليتطور الإشكال بين الطرفين إلى إطلاق نار من قبل الأول بإتجاه الاخير من مسدس حربي، حيث أصابه في يده بطلق ناري. ووصفت إصابته بالطفيفة، حسب مندوبة "لبنان24".
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ولفتت المعلومات إلى فرار مطلق النار إلى جهه مجهولة.
وعلى إثر الاشكال قام عدد من الشبان من آل "س" بتوقيف سيارة واقتياد شاب من داخلها ويدعى "ا.ع" ليتبين انه من أحد اقرباء مطلق النار، حيث تم تسليمه لاحقاً الى مخابرات الجيش.
وقد عرف أن الاشكال وإطلاق النار ناتج عن استفزازات بين كلا الطرفين.
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