بو حبيب يطمئن: الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً

أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مساء اليوم الأحد، أننا "تلقينا تطمينات من الدول المعنية تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً، وكذلك رد "الحزب".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "الولايات المتحدة طلبت من لبنان أن يكون رد حزب الله محدودا على أي هجوم إسرائيلي".

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وقال: "من المفرح المبكي أن إسرائيل التي ارتكبت مجازر في غزة تريد الدفاع عن المدنيين في الجولان السوري المحتل ونحن ندين أي اعتداء على المدنيين في أي مكان".

وتابع: "الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل تريد ذلك، فأميركا لن توقفها ولن توقف إمدادها بالأسلحة وإسرائيل في حالة ذهنية صعبة ولا تستمع لأحد".

وأضاف: "الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب، ويجب علينا تطبيق القرار 1701".

وختم: "متابعة الحكومة اللبنانية لملف النزوح السوري خلال العامين الماضيين أثمرت مطالبة 8 دول أوروبية بتغيير سياسة الإتحاد الأوروبي باتجاه سوريا".