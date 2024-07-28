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لبنان

فرنسا حذّرت نتنياهو من خطورة المغامرة في لبنان.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:49
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تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاحد، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  في إطار سعي باريس لمنع تصعيد أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت الرئاسة في بيان الأحد أن ماكرون ذكّر نتنياهو بأن فرنسا ملتزمة تماما ببذل "كل ما في وسعها من جهد لتجنب تصعيد جديد في المنطقة من خلال نقل رسائل إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع".
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يأتي ذلك بعد أن أشعل سقوط قذيفة على ملعب رياضي في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، المنطقة، حيث تسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى. (روسيا اليوم)

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