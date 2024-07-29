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لبنان

ابن الـ 7 سنوات سقط من شرفة منزله في طرابلس.. وهذا وضعه (صور)

Lebanon 24
29-07-2024 | 00:34
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تعرّض الطفل "ع.ج" البالغ من العمر 7 سنوات لحادثة سقوط من شرفة منزله من الطابق الخامس في مبنى الحريري في منطقة الزاهرية طرابلس، وتم نقله الى مستشفى المظلوم بواسطة الصليب الاحمر لتلقي العلاج نتيجة تعرضه لكسور في مختلف انحاء جسمه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ووصفت حالته بـ "المستقرة".

 
 
 
 
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