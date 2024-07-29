شهيدان وعدد من الجرحى.. مسيّرتان اسرائيليتان تستهدفان سيارة ودراجة في الجنوب

أعلن الدفاع المدني اللبناني عن سقوط شهيدين و3 جرحى بينهم طفل في قصف مسيرة إسرائيلية لمحيط بلدة شقرا جنوب لبنان

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وكان الطيران الاسرائيلي المسيّر قد استهدف سيارة على طريق عام بلدتي شقراء - ميس الجبل ما أدى الى جرح شخصين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما استهدفت غارة من مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية قرب قلعة دوبيه على الطريق العام بين بلدتي ميس الجبل وشقراء، ما ادى الى استشهاد شخص وجرح آخرين بينهم طفل حال أحدهم حرجة.